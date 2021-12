Gwiazdka i sylwester z Indigo Nails

Lakiery hybrydowe Indigo – Ho Ho Ho! oraz Elfie Selfie

Obydwa lakiery hybrydowe z serii Xmas Three charakteryzują się wyjątkowymi odcieniami różowego złota. Pierwszy z nich, Indigo Ho Ho Ho!, posiada barwę jasną, natomiast Indigo Elfie Selfie stawia na większą intensywność. To co je łączy, to wyjątkowe właściwości, takie jak:

przepiękne, brokatowe wykończenie;

kremowa konsytencja, dzięki której powstawanie smug i zalewanie skórek ograniczone są do minimum;

łatwa aplikacja zapewniająca wysoki komfort pracy;

bezpieczna formuła;

brak odprysków przy prawidłowej aplikacji;

kompatybilność z removerem, bazami oraz topami z szerokiej oferty Indigo Nails.

Karnawał czy świąteczno-sylwestrowe spotkania stanowią środowisko naturalne dla lakierów hybrydowych Indigo Nails Xmas Three!