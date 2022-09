Gwiazdy rozebrały się, by przypomnieć o samobadaniu piersi! 11. edycja Dotykam=Wygrywam oficjalnie rozpoczęta

Nawiązując do słów refrenu piosenki "Miód" Natalii Przybysz, ambasadorki kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM, organizatorzy zadają w tym roku kobietom pytanie – jak to się stało, że zapomniały one o swoich piersiach, mimo że w Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet (stanowi 22,2% wszystkich nowotworów), a w grupie między 20. a 44. rokiem życia jest na pierwszym miejscu zarówno pod względem zachorowalności, jak i umieralności Polek? Jak to się dzieje, że ulegają presji ich bezustannej oceny przez innych? Zamiast zadbać o to, by były zdrowe, przejmują się tym, że ktoś uważa je za zbyt małe, zbyt duże, za mocno lub za słabo eksponowane… Obejrzyj film kampanijny na www.dotykamwygrywam.pl i zainspiruj się do dbania o swoje piersi.