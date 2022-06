Hej, nie bądź taka wrażliwa

CZĘSTE MYCIE…

Nieprawidłowo dobrane kosmetyki myjące – zarówno do twarzy i ciała mogą przyczyniać się do nadreaktywności skóry. Staraj się unikać podrażniających lub wysuszających produktów, takich jak mydło lub kosmetyki o nadmiernie silnym zapachu, ponieważ mogą one pozbawiać skórę kluczowych tłuszczów i lipidów, które pomagają nawilżać barierę ochronną. Zamiast tego stosuj produkty z jak najmniejszą liczbą składników stworzone specjalnie z myślą o potrzebach skóry wrażliwej.