Herbata biała Figa i Kwiat Wiśni - wyjątkowa nowość Big Active

Klasyczna biała herbata to królowa delikatności, a wyjątkowy charakter nadają jej dodatki. Nowa herbata biała Big Active Figa i Kwiat wiśni stanowi niezwykle harmonijną kompozycję, którą tworzą różnorodne nuty smakowe. To oryginalna receptura, oparta na wysokiej jakości składnikach. Subtelność liści herbaty białej, przyjemna słodycz pachnącego latem owocu figi oraz intrygujące kwiaty wiśni tworzą perfekcyjne trio i zapewniają niezwykłe wrażenia. To idealny wybór dla tych, którzy preferują herbaty lekkie, lecz o zaskakującym smaku.