Higiena snu - 10 pomysłów, które powinnaś wprowadzić w życie

Zastanawiasz się, czym właściwie jest higiena snu, jak może wpływać ona na efektywny wypoczynek każdej nocy oraz w jaki sposób samodzielnie wdrażać pomysły, które pozwolą Ci budzić się wypoczętą? Jesteś kreatorką swojego trybu życia i to właśnie on bezpośrednio związany jest z higieną snu. Nie chodzi tutaj o czystą pościel i przewietrzone pomieszczenie, choć nie ulega wątpliwości, że i to ma ogromne znaczenie dla jakości wypoczynku. Higiena snu wpływa na wzmocnienie procesu homeostazy, czyli utrzymania równowagi organizmu. Dzięki niej zachowasz zdrowie, energię oraz doskonały nastrój na każdy dzień.