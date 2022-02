Hotel na karnawał z Królową? Tak! Hotel Zamek Gniew****

A kiedy do Gniewu przybywał sam Król Jan III Sobieski, Zamek w Gniewie stawał się wtedy rezydencją królewskiego dworu. Odbywały się tu spotkania z dyplomatami, narady wojenne oraz uroczystości rodzinne, chociażby hucznie obchodzone imieniny królewskie w 1677 roku. Do tradycji balów królewskich nawiązuje Maskaradowy Bal Wenecki na Dziedzińcu Zamkowym, na który zapraszamy już 12 lutego 2022 roku. Przepyszna zabawa przy dźwiękach żywej muzyki, znakomite potrawy i trunki serwowane przez mistrzów kuchni, gry, zabawy i konkursy, pokazy szczudlarzy oraz rozrywka w Kasynie – to propozycja wyjątkowego spędzenia czasu Karnawału z Królową. Nie zawadzi także zostać w Hotelu Zamek Gniew nieco dłużej, aby z Ukochanym Swym celebrować nadchodzące Walentynki, a przez kolejne tygodnie spełniać się konsumując wspólnie pakiet "Zakochaj się na Zamku". I co najważniejsze, zamieszkać w komnatach Hotelu Pałac Marysieńki, oczekując na Ducha Królowej! www.zamek-gniew.pl