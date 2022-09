Hotel na relaks z parą …królewską? Tak! Hotel Zamek Gniew****

Królowa Maria Kazimiera d’Arquien, umiłowawszy swego Króla Jasia, umiłowała też Gniew nad Wisłą, w którym ponad trzydzieści wiosen użyźniała żywot swój i swej Familii. Kobieta mała choć zarazem wielka. Wszak wielkość kobiety inne ma kryteria. Przykuć do siebie wspaniałego człowieka, najlepszego w kraju: urzec go tak że może go zostawić na rok i dłużej bez obawy przelotnej nawet rywalki; igrać z nim bez miary, panować nad nim na wszelkie sposoby, zachować dlań przez lat trzydzieści urok fizyczny i duchowy, dzielić wszystkie jego myśli, plany i zamiary, posadzić go na tron i usiąść mu tam na kolanach – czy to nie jest wielkość …