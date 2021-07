"I nigdy cię nie opuszczę!" Trzy przyjaciółki znowu razem – wywiad z autorkami

Siła przyjaźni to siła prawdy. My, po trzydziestu latach wiemy, że każdy związek – zarówno miłosny jak i przyjacielski – przechodzi wzloty i upadki. I jedyne, co powoduje, że ta relacja ciągle trwa, to absolutna szczerość wobec siebie. I nie chodzi tu o mówienie sobie niemiłych rzeczy typu "no, stara, tej kiecki to już lepiej nie noś" – choć to się też zdarza. Chodzi o komunikację. Ukrywanie, przemilczanie, urazy – to prowadzi do rozpadu każdej relacji. Dlatego my już wiemy – jeśli tylko pojawia się dyskomfort w kontaktach między nami – natychmiast sobie wszystko wyjaśniamy. I znów jest dobrze.