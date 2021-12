Idealne upominki świąteczne dla niej i dla niego

Najlepszy podarunek to taki, który wiąże się z emocjami i przywołuje magię świąt, jaką czuliśmy w dzieciństwie. Czy to możliwe, aby znów można było wrócić do tamtych chwil? Tak, ale pod warunkiem, że prezent będzie szczerym wyrazem naszych uczuć do obdarowywanej osoby. Zdaniem świątecznych doradców sekret tkwi przede wszystkim w dopasowaniu upominku do drugiej osoby, nie do siebie. Jeśli dajemy perfumy, podpytajmy, w jakich zapachach gustuje nasza mama lub siostra. Dawanie to również okazja, by podziękować za wszystkie dobre chwile i emocje, które towarzyszą nam w trakcie spotkań z innymi. Co zatem warto podarować bliskim pod choinkę? Najlepiej coś klasycznego i trwałego – specjalnie dla was sprawdziliśmy świąteczne propozycje OCHNIK.