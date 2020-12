Idealny prezent dla ciebie i Twoich bliskich od Yumi

Wegańskie kosmetyki Yumi przypadną do gustu szczególnie fankom naturalnej pielęgnacji w duchu eko, cruelty-free i self-care. Świąteczne motto marki brzmi: #oSięDbanie i właśnie do tego skłaniają energetyzujące koktajle do ciała Yumi. Ich bazowym składnikiem jest czysty sok z liści aloesu, który stanowi kopalnię cen-nych witamin, m.in. A, C i E, minerałów, jak magnez i cynk, dobroczynnych amino-kwasów i kwasu foliowego. Ma też głębokie działanie nawilżające i regenerujące, które szczególnie warto wykorzystać zimą, gdy nasza skóra jest odwodniona i wysuszona przez rozkręcone na maksimum kaloryfery, mróz na zewnątrz i częste zmiany temperatur. Z kolei dodatek witaminy E w kosmetykach Yumi działa przeciw starzeniu i antyoksydacyjnie, a zawarte w balsamach do ciała i kremach do rąk naturalne oleje, m.in. kokosowy i migdałowy czy masło shea odżywiają skórę, sprawiając, że staje się ona aksamitnie gładka i miękka. Z kolei mocznik dogłębnie ją nawilża, a alantoina łagodzi i regeneruje. Dziś, gdy częściej niż zwykle myjemy ręce, jest to niezwykle ważne, aby zapewnić delikatnej skórze dłoni odpowiednie traktowanie i nie narażać jej na dodatkowe podrażnienia. Dlatego świetnym wyborem będą wchodzące w skład zestawów mydła do rąk w płynie. Zawierają wygładzającą betainę i przywracający naturalne pH skóry kwas mlekowy.