Idealny prezent na Dzień Kobiet

Modne dodatki

Modne ozdoby do włosów stają się niemal tak istotne, jak biżuteria. Stylowa opaska, spinki do włosów czy apaszka potrafią odmienić najskromniejszy look. Prosta fryzura zyska nowy wymiar, jeśli ozdobisz ją dobrze widocznymi wsuwkami lub perłowymi spinkami do włosów. Świetnym pomysłem są również mocno dekoracyjne, biżuteryjne opaski.