Imieniny Anny Komorowskiej. Tak była pierwsza dama świętowała dzień swojego imienia

26 lipca swoje święto obchodziły wszystkie Anny. Ten dzień w gronie rodziny obchodziła również Anna Komorowska. Była pierwsza dama obchodziła go w gronie najbliższych osób. W sobotę odbył się rodzinny grill na posesji w Budzie Ruskiej na Podlasiu byłej pary prezydenckiej. Nie zabrakło znajomych, przyjaciół, dzieci oraz wnuków. "Fakt" donosi, że impreza trwała do 2 nad ranem, a w niedziele wszyscy biesiadnicy uczestniczyli we mszy świętej.