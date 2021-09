Inna strona modelowania. Jak prawidłowo zakładać stanik?

Bazuj na ramiączkach

Aby prawidłowo uformować stanik najpierw zrób tak, by ramiączka były maksymalnie wydłużone. Możesz też zarzucić je luźno na ramiona lub pochylić się do przodu i umieścić je na wysokości przedramion. Następnie chwyć fiszbiny od dołu, przy mostku i umieść je u podstawy piersi. Gdy to zrobisz, zapnij stanik na plecach – zrób to w pozycji lekkiego skłonu, a wtedy biust idealnie uformuje się w miseczkach. Pamiętaj, by nowo założony biustonosz zapinać na luźniejszą haftkę. Dzięki temu, zostawiasz sobie zapas na wypadek, gdyby bielizna miała się rozciągnąć. Upewnij się też, że fiszbiny znajdują się dokładnie pod piersiami. Nie mogą uciskać tkanek, ani też pozostawiać luki.