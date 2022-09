Inspirująca odsłona projektu "Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą" - Patrizia Aryton jesień-zima 2022

Wszystkie głosy, opinie, uwagi są ważnym elementem podczas planowania kolekcji. Dyrektor Kreatywna Patrycja Cierocka-Szumichora nie tylko za sprawą swoich social mediów, ale też podczas spotkań w salonach odbywa setki rozmów z odbiorcami, tak by w końcowym efekcie stworzyć produkt odpowiadający na potrzeby Pań. Analiza zebranych informacji to niezwykle czasochłonna praca, która jest cenną wskazówką przy projektowaniu nowości. Szczerość jest równie cenna dla trzeciej bohaterki Magdaleny Fudały, dziennikarki, która realizuje się w branży public relations. W czasach, kiedy wiele osób dąży do perfekcji, ona doradza by zwolnić, bo doskonałość może w pewnym momencie przeszkadzać. Dążenie do najlepszej wersji siebie przyćmiewa najważniejsze wartości w życiu, a wyścig do ideału, który nie jest nikomu znany może okazać się zgubny. "Nie muszę być doskonała, by być fajna!" – mówi podekscytowana udziałem w projekcie Magda. Sztuczne scenariusze, noszenie maski i odgrywanie roli to nie dla niej. Podobnie jest w marce Patrizia Aryton, która nie chce przykryć Kobiet, ani przebrać. Dla całego zespołu najważniejsze jest by wydobyć naturalne piękne Klientek, a flagowe produktu jakimi na przestrzeni lat stały się płaszcze były dodatkiem do ich osobowości.