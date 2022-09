Intensywny blask i blond brwi: trendy urodowe na sezon jesień/zima 2022-2023

Rumienię się! Róż na policzkach…

…a właściwie na całej twarzy. Tutoriale makijażowe bowiem pokazują różne techniki na nakładanie różu tak, aby wysmuklić twarz (róż aplikujemy wtedy wysoko na kości policzkowe), stworzyć efekt skóry muśniętej słońcem (trzeba nałożyć trochę na nos) czy uzyskać naturalny, niewinny rumieniec (stosujemy klasyczną technikę i nakładamy róż na środek policzka, ale też na skronie i brodę). Jeżeli kochasz blask i chcesz, by róż również rozświetlał Twoją cerę, proponujemy dostępny na Allegro Max Factor Facefinity Blush. Jesienią jednak szczególnie pięknie prezentują się ceglaste i brzoskwiniowe odcienie, takie jak I Heart Makeup Blushing Hearts Peachy.