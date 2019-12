WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewelina Miszczuk 58 min. temu Internauta pyta, czy klepanie w pośladek to molestowanie. Ten post podzielił internautów Niedawno w stanie Georgia odbył się bieg, podczas którego uczestnik klepnął w pośladek reporterkę prowadzącą relację na żywo. Mężczyznę aresztowano. Dla niektórych takie zachowanie to oczywiste naruszenie intymnej strefy. Jednak niektórzy wciąż mają co do tego wątpliwości. Czy klepanie w pośladek to molestowanie? Takie pytanie zadał jeden z internautów (123RF) Jeden z internautów na forum WP Kafeteria zapytał, czy klepanie w pośladek to molestowanie. "Tyłek jest jak każda inna część ciała. Jeśli możesz kogoś poklepać po ramieniu i nie uznaje się tego za molestowanie, to czemu akurat klepanie w tyłek?" - stwierdziła jedna z internautek. Zdecydowana większość miała jednak inne zdanie na ten temat. Klepanie w pośladek przez szefa? Zdecydowanie nie Internautki były zgodne co do tego, że przełożony nie powinien nadużywać swojego stanowiska. "Dla mnie są części ciała (w tym tyłek), której nie może dotknąć nikt oprócz męża. Myślę, że dużo zależy od osoby i od stosunków, jakie mamy z drugą osobą. Może być żartobliwie klepnięcie przez przyjaciółkę, a może być też naruszające strefę przez szefa" - zauważyła jedna z forumowiczek. "Moim zdaniem zdecydowanie tak. I do tego pokazuje zupełny brak wychowania i szacunku do drugiej osoby" - skomentowała inna kobieta. "Tyłek to dość osobista strefa ciała, więc klepanie w niego to raczej dla bliższych osób typu mąż facet czy przyjaciel. A jakiś przypadkowy typ na mieście to dla mnie dziecinada i pewien rodzaj niedojrzałości emocjonalnej" - dodała kolejna. A wy jakie macie zdanie na ten temat? Zobacz także: Marta założyła wyjątkowe miejsce. Podopieczni nie kryją łez wzruszenia