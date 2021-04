Ipsos dla Huawei: Polacy spędzają więcej czasu przed komputerem w pandemii – nie wiedzą, jak chronić oczy

W badaniu Ipsos dla Huawei, 67% respondentów zadeklarowało, że czas spędzany przed komputerem wydłużył się w porównaniu z okresem przed pandemią, czyli przed marcem 2020. Największa grupa (40% badanych) wskazała na wydłużenie tego czasu o 1-2 godziny dziennie. Kolejna istotna grupa badanych (31%) twierdzi, że czas wydłużył się aż o 3-4 godziny na dobę, natomiast 16% wybrało opcję „o 4 godziny i więcej” – to oznacza, że grupa, dla której czas przed komputerem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny, stanowi aż 47% badanych. Tylko 11% respondentów odpowiedziało, że dodatkowy czas przed komputerem to maksymalnie jedna godzina.

Aż 43% Polaków nie wykonuje żadnych czynności mogących poprawić kondycję wzroku, mimo, że dostrzegają oni zależność między dłuższym czasem korzystania z komputera a zdrowiem oczu. Na pytanie o powód tej bezczynności, 45% przyznało, że nie wie, jak to robić, a co trzeci respondent (34%) stwierdził, że nie przywiązuje do tego wagi lub nie czuje potrzeby. 16% badanych odpowiedziało, że nie ma na to czasu w ciągu dnia.