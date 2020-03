Ivanka Trump została w domu z dziećmi. Zdecydowanie się nie nudzą

Ivanka Trump zdecydowała się zostać w domu

Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym bawi się ze swoimi dziećmi. Córka Donalda Trumpa sięgnęła do swojego dzieciństwa i zbudowała swoim pociechą bazę. " Zostać dzisiaj w domu z dziećmi? Zaplanować obóz w salonie! Rzuć prześcieradło na kilka przyklejonych do siebie mioteł lub stojaka na kółkach, aby stworzyć namiot. Zaplanuj wspólne menu i na przykład kanapki, sałatki, cokolwiek lubisz. Jest to sprawdzony sposób na nudę i wspólny posiłek" – wyjaśniła w opisie pod zdjęciem.