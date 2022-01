Jak budzić się piękną i wypoczętą? 6 trików

1. Zadbaj o odpowiedni materac

Problemy z bezsennością bardzo często pojawiają się dlatego, ponieważ materac jest źle dobrany do potrzeb osoby śpiącej. Dlatego w pierwszej kolejności zadbaj o odpowiednie posłanie. Materac nie może być ani zbyt twardy, ani zbyt miękki. Najważniejsze jest dostosowanie do naturalnych krzywizn ciała. Co więcej, pamiętaj też o tym, że posłanie powinno być o około 20 centymetrów dłuższe od wzrostu osoby śpiącej. Dzięki temu zapewni wyjątkowy komfort. Do łóżka pojedynczego sprawdzi się materac 80x200. Zadbaj też o to, aby materac był przewiewny, gwarantował dobra cyrkulację i był przeciwalergiczny. Doskonałym przykładem są materace marki Hilding, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagającej osoby.