Jak być modną 50-latką i zachować styl?

Jak być modną 50-latką?

Praca i obowiązki domowe nie pomagają nam w znalezieniu czasu, na szukanie wskazówek dotyczących mody. Wciąż zabiegane, cieszymy się, kiedy znajdziemy chwilę na poczytanie książki, długi odprężający spacer, czy obejrzenie ulubionego serialu. Jak więc najszybciej dowiedzieć się, co aktualnie jest trendy, by nie wypaść kiepsko na tle koleżanek? Otóż najprościej jest obserwować serwis zakupowy Avanti24, gdzie moda jest na pierwszym miejscu. W serwisie znajdziemy rady dziennikarzy i stylistów w jaki sposób najkorzystniej kupować, aby pozostać modną. Oczywiście od razu możemy zakupić interesujące nas stroje.

Największe trendy na 2021 rok

Rok 2021 wniesie w nasze życie nieco powiewu młodości, kolory pastelowe dodadzą nam blasku, będą idealnym rozwiązaniem dla dojrzałych kobiet. Z aktualnej oferty Avanti24 można już wybrać sukienki i swetry w pastelowych barwach. Kolejna propozycja to szerokie spodnie, zatem w tym roku rezygnujemy z obcisłych spodni, na rzecz bardzo wygodnych spodni szerokich, garniturowych lub z dzianiny miękkiej i przyjemnej w dotyku. Jeśli szukamy sukienek na wiosnę, to zwróćmy uwagę na sukienki w kwiaty, które u pań po 50-tce sprawdzą się świetnie. Do sukienki w kwiaty zakupmy wygodne czółenka, krótki żakiet, oraz kolorową torebkę i już mamy super stylizację na wiosnę, do pracy czy na kawę w kawiarni. Modne spódnice w tym roku to spódnice ołówkowe, kopertowe oraz rozkloszowane spódnice z falbaną.