Jak często prać stanik? Będziesz zaskoczona

Uwodzicielska balkonetka, ponadczasowy strapless, praktyczny full cup… Biustonosze produkowane są z elastycznych materiałów, które zawierają w sobie specjalne włókna. Pod wpływem ciepła mogą one twardnieć i łamać się. W ciągu dnia stanik przez wiele godzin ma kontakt z naszym ciałem, a tym samym wyższą temperaturą. Aby ten element garderoby służył jak najdłużej, nie należy go przegrzewać. Po każdym noszeniu dajmy mu przynajmniej jeden dzień odpoczynku, aby włókna odzyskały pierwotny kształt. Dzięki temu przedłużymy trwałość bielizny i będziemy się nią cieszyć znacznie dłużej.

Zacznijmy od tego, że staników nie należy prać razem z resztą odzieży – co najwyżej z majtkami. Temperatura powinna wynosić ok. 30-40 st. C. Warto zainwestować w specjalne kule lub woreczki do prania bielizny, które chronią zapięcie i zabezpieczają materiał przed deformacją. Oczywiście nie można mieszkać kolorów ciemnych z jasnymi, bo stanik może zszarzeć lub zafarbować.