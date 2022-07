Jak dbać o włosy latem, kiedy je zapuszczasz? 3 ważne zasady

Po drugie, odżywienie

Gdy już masz sprzymierzeńca w kwestii szybszego wzrostu włosów, zatroszcz się o ich prawidłowe odżywienie. Warto sięgnąć po kosmetyk, którego proporcje składników aktywnych zostały dobrane tak, by zapewnić włosom równowagę PEH (proteinowo-emolientowo-humektantową) i uzyskać efekt WOW. A jakie składniki gwarantują blask, siłę, puszystość bez puszenia i gładkość? M.in. estry masła shea i pochodna oleju kokosowego, a także naturalny olej babassu i z nasion brokuła. To roślinne alternatywy, które działają jak silikony, wygładzając włosy i dodając im blasku, ale naturalnie. Znajdziesz je w masce Nothing Sili ANWEN, do każdych włosów, bez względu na ich rodzaj, porowatość czy typ skrętu. Co ważne, to maska bankietowa, czyli dająca superefekt od razu, już po pierwszym użyciu.