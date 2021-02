Jak dbać o włosy, skórę i paznokcie zimą?

Zima to trudny czas dla naszego wyglądu – mróz jest bezlitosny dla skóry, włosów i paznokci! Na dodatek wtedy często zaczyna nam brakować niektórych witamin i minerałów w diecie, co również odbija się na stanie całego ciała. Jak zadbać o siebie podczas zimowych miesięcy? Co zrobić, aby włosy, skóra i paznokcie wyglądały świetnie?

Jak zadbać o skórę zimą?

Niska temperatura na zewnątrz i suche powietrze w pomieszczeniach może sprawić, że nasza skóra zacznie się łuszczyć, przesuszać i będzie nam towarzyszyć uczucie ściągnięcia, a nawet swędzenia. Dlatego w tym czasie należy szczególnie mocno zadbać o swoją cerę i resztę ciała. Podstawą jest ochrona podczas wychodzenia na mroźne powietrze i głębokie nawilżanie po powrocie do domu. Jeżeli chodzi o oczyszczanie cery, to oczywiście możemy to robić, ale zadbajmy, by stosowane peelingi nie były zbyt agresywne i wysuszające. O wiele lepszym pomysłem będą peelingi enzymatyczne lub drobnoziarniste niż te gruboziarniste. W przypadku gdy cera jest wyjątkowo wysuszona, można nałożyć na nią na noc mocno nawilżający krem, a na to odrobinę olejku np. z kiełków pszenicy, arganowego albo jojoba.

Co ciekawe, zima to bardzo dobry czas na zabiegi kosmetyczne, których nie poleca się latem. Złuszczanie kwasami, stosowanie retinolu w dużym stężeniu, zabiegi laserem lub mechaniczne mogą być ratunkiem dla cery z przebarwieniami, zmarszczkami czy trądzikiem. Przejście takiej kuracji pielęgnacyjnej zimą może sprawić, że wiosnę powitamy z piękną i promienną cerą. Jednak podczas stosowania takich silnych zabiegów musimy szczególnie mocno dbać o stan skóry – nawilżać, koić i chronić przed promieniami UV. Jeżeli zauważymy, że nasza cera stała się łuszcząca i zaczerwieniona, to warto rozważyć zmniejszenie częstotliwości stosowania silnych zabiegów kosmetycznych, by cera miała czas na regenerację.

Czy zimą potrzebujemy filtrów przeciwsłonecznych? Oczywiście! Ochronę przeciwsłoneczną powinno się stosować przez cały rok, aby uchronić się przed przedwczesnym starzeniem się skóry oraz przebarwieniami. Jedyna różnica jest taka, że zimą można postawić na produkt o cięższej konsystencji niż ten używany latem. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas dbania o swoją skórę zimą? Na pewno warto pamiętać o właściwym nawilżaniu organizmu od środka, czyli piciu dużej ilości wody. Żaden krem nie zapewni nam odpowiedniego nawodnienia skóry, jeżeli sam organizm będzie odwodniony. Dobrym pomysłem jest też regularne nawilżanie powietrza w pomieszczeniach, dzięki czemu cera oraz śluzówki nie będą tak bardzo wyschnięte.

Co zrobić, żeby włosy lepiej zniosły mrozy?

Suche i mroźne powietrze nie działa zbyt dobrze na kondycję włosów, bo wyciąga z nich wilgoć, a na dodatek może uszkadzać ich strukturę. Dlatego tak ważne jest, aby zimą chronić je przed niskimi temperaturami. Podstawą jest oczywiście noszenie czapki lub zakładanie kaptura, kiedy wychodzimy z domu. Ten zwyczaj nie tylko chroni włosy i skórę głowy, ale także chroni cały organizm przed utratą ciepła. Zima to również czas, w którym należy bardziej zadbać o wzmocnienie włosów. Nakładanie masek i olejowanie regeneruje, nawilża i sprawia, że fryzura wygląda o wiele lepiej. Podczas zimnej pogody szczególnie ważne jest regularne natłuszczanie, które zabezpiecza przed utratą wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie zapominajmy o końcówkach! Przed zimą warto podciąć włosy, a potem zabezpieczać końce silikonowym serum.

Na stan naszych włosów wpływa również kondycja skóry głowy. Podczas zimowych miesięcy częściej możemy zmagać się z przetłuszczaniem skóry głowy oraz łupieżem, dlatego warto wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji peeling skóry głowy, a jeżeli kłopoty skórne nie miną, należy wybrać się na konsultację do dermatologa lub trychologa. Niezwykle ważny jest także sposób, w jaki suszymy włosy. Najlepiej jeżeli damy im naturalnie wyschnąć, ale zimą nie zawsze jest to możliwe. Z tego powodu najlepiej sięgać po suszarki z funkcją jonizacji, które nie uszkadzają włosów, a przede wszystkim nie wzmagają elektryzowania się, które jest zmorą zimowych miesięcy.

Jak pielęgnować paznokcie podczas zimowych miesięcy?

Nasze dłonie również muszą sporo znieść podczas zimy – są regularnie wystawione na zimno i wiatr, a w obawie przed wirusami myjemy je zdecydowanie częściej niż zwykle. Nic więc dziwnego, że skóra staje się szorstka i spierzchnięta, a paznokcie o wiele łatwiej się łamią i są w gorszej kondycji. Aby móc cieszyć się pięknymi paznokciami nawet podczas mrozów pamiętajmy o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim warto mieć zawsze ze sobą rękawiczki – nawet jeżeli wychodząc z domu, wydaje nam się, że jest dość ciepło, to nigdy nie wiemy, czy temperatura się nie zmieni. Dlatego rękawiczki są drobiazgiem, który zawsze powinien znaleźć się w kobiecej torebce w czasie zimy. Kluczowe jest również dbanie o paznokcie i delikatną skórę wokół nich podczas domowych porządków. Stosowanie rękawiczek ochronnych zapobiega przesuszaniu się naskórka oraz chroni paznokcie przed uszkodzeniami, które mogłyby spowodować środki chemiczne.

Zimą nie zapominajmy o codziennym używaniu kremu nawilżającego (najlepiej robić to po każdym myciu rąk). Podczas tego rytuał warto bardzo dokładnie wsmarować krem także w opuszki, paznokcie oraz skórki dookoła nich. Zimową porą najlepiej sprawdzają się produkty z mocznikiem, kwasem mlekowym czy masłem shea o bogatej i gęstej konsystencji. Idealnym SPA dla paznokci będzie moczenie ich raz w tygodniu w ciepłej wodzie (około 10 minut), a następnie nałożenie na nie wzmacniającego olejku. Aby wszystkie odżywiające substancje dobrze się wchłonęły najlepiej zaraz po tym zabiegu nałożyć na dłonie bawełniane rękawiczki i pochodzić z nich przez jakiś czas. Jeżeli mamy wyjątkowo słabe paznokcie i zabiegi pielęgnacyjne nie poprawiają ich stanu, to lepiej zrezygnować z lakieru na jakiś czas.

Czy witaminy na włosy, skórę i paznokcie sprawdzą się zimą?

Podczas mroźnych miesięcy zwykle występują niedobory witaminy D związane ze zbyt małą ilością słońca. Dodatkowo brakuje sezonowych warzyw i owoców, które stanowią prawdziwą bombę witaminową w innych porach roku. Nic więc dziwnego, że wiele osób w tym czasie zmaga się z niedoborami odbijającymi się szybko na kondycji skóry, włosów i paznokci. Dlatego poleca się stosowanie suplementów diety, wzmacniających włosy, skórę i paznokcie. Takim zestawem witamin dla kobiet są suplementy WIMIN.

WIMIN to kompletne zestawy bezpiecznych suplementów dla kobiet, które poprawiają odporność, wpływają pozytywnie na nasz wygląd oraz dodają energii. W zależności od potrzeb można zdecydować się na kompleks, który dodatkowo przyspieszy metabolizm, polepszy koncentrację, wspomoże podczas trudnych PMSów czy poprawi libido.