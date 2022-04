­­Jak dbać o włosy w odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska sposób?

Zwrot ku ekologii to zdecydowanie pozytywny kierunek, jednak należy pamiętać o tym, dlaczego powstała ta tendencja. Miało na to wpływ m.in. znaczące ocieplenie Ziemi, będąca efektem tego zmiana klimatu czy ekstremalne anomalia pogodowe. Z pewnością wiele osób zauważyło te zjawiska oraz zdaje sobie sprawę z idących za nimi konsekwencji. Odczują je obecne, ale przede wszystkim przyszłe pokolenia, dlatego tak ważne jest, by w codziennych wyborach zawsze decydować się na to, co mniej zaszkodzi planecie. Z pozoru mało znaczące decyzje pojedynczych ludzi mogą być tym, co zatrzyma postępujące zmiany. Dlatego najlepsze, co możemy zrobić to małymi krokami zmieniać swój styl życia na bardziej ekologiczny i zachęcać do tego innych.