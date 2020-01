Jak dieta wegańska wpływa na skórę? Sprawdź, co powinnaś wiedzieć

Od dłuższego czasu dieta wegańska jest bardzo popularna, wręcz modna. Dlaczego? Wszystko przez zmianę podejścia do żywienia i nastawienia do ekologicznego jedzenia. Jednak biorąc pod uwagę oczywiste etyczne korzyści, czy dieta wegańska korzystnie wpływa na skórę? Naturalnie, lecz szczegółowa odpowiedź może cię zaskoczyć.

Dieta wegańska – o co chodzi?

Dieta wegańska i jej wpływ na skórę

Zjadając duże ilości mięsa, dostarczamy do swojego organizmu bardzo duże ilości tłuszczu nasyconego, co z kolei bezpośrednio wpływa na występowanie chorób układu krążenia. Do największych zagrożeń należy m.in. niedrożność naczyń krwionośnych, które mogą w konsekwencji nie dostarczać odpowiedniej ilości tlenu do komórek. Natomiast wprowadzenie diety wegańskiej może mieć zbawczy wpływ dla osób z nietolerancją laktozy albo alergią na nabiał. Rezygnacja w takim przypadku z produktów mlecznych uchroni przed opuchlizną twarzy, podkrążonymi oczami czy nieprzyjemnymi zmianami skórnymi. Nabiał zostaje zastąpiony świeżymi owocami i warzywami – dostarczają bardzo one dużo witamin pomagających w walce ze starzeniem się skóry.