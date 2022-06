Jak dobierać produkty do olejowania włosów?

Czym jest olejowanie włosów i co możesz dzięki temu zyskać?

Olejowanie włosów to jeden z coraz popularniejszych sposobów na ich domową pielęgnację. Jak słusznie wskazuje sama nazwa, przy olejowaniu korzysta się z różnego rodzaju olejów. Co bardzo ważne, olejowanie samo w sobie nie nawilża włosów, zamiast tego jednak pomaga utrzymać aktualny poziom nawilżenia. Regularne olejowanie włosów sprawia, że stają się one przyjemniejsze w dotyku, elastyczniejsze i bardziej lśniące. Ponadto olejowanie zabezpiecza włosy przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz wspomaga regenerację. Warto zauważyć, że olejowanie to bardzo uniwersalna metoda pielęgnacji, która sprawdza się przy każdym rodzaju włosów. Musisz jednak pamiętać, że zależnie od typu włosów i innych czynników, możesz potrzebować innego oleju. Dotyczy to szczególnie porowatości.