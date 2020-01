WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 7 sukienkimoda na jesieńporadnik kupującegomodowe inspiracjespódniceobuwiebuty Monika Zonenberg 31-12-2019 (10:39) Jak dobrać buty do stylizacji? Te sposoby optycznie cię wyszczuplą Buty to niezbędny do uzupełnienia stylizacji element. Rzadko kiedy traktujemy je jako główny składnik naszego ubioru. Okazuje się, że wykorzystanie kilku prostych trików wystarczy, by całkowicie zmienić naszą sylwetkę. Jak dobierać buty do różnych krojów i długości sukienek, i spódnic? To bardzo proste i intuicyjne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (iStock.com) Kolorystyka

Buty zawsze dobieramy do stylu sukienki i okazji, na które je zakładamy. Klasyczne lub wyraziste, ich kolor i kształt zawsze wpływa na naszą sylwetkę. Jeśli nie chcesz balansować na granicy dobrego smaku, opieraj się na sprawdzonych połączeniach kolorystycznych. Obuwie w stonowanej, uniwersalnej kolorystyce zawsze jest w modzie. Czerń, szarość i cielisty zawsze będą bezpieczną opcją. Jeśli z kolei chcesz mieszać odcienie, kieruj się paletą barw i wybieraj te, które występują obok siebie. Nie mieszaj ciepłych z zimnymi, ponieważ efekt może być ryzykowny. Aby wydłużyć nogi, kiedy masz na sobie przezroczyste rajstopy - wybierz buty w kolorze cielistym. Podobny efekt osiągniesz łącząc czarne buty z czarnymi rajstopami. Krój butów

Kształt obuwia również odgrywa ważną rolę. Najbardziej korzystny dla sylwetki jest ten obcisły w kostce. Sztyblety, bardzo wąskie kozaki, szpilki i baletki - te sprawiają, że nasze nogi wyglądają szczupło. Jeśli chcesz założyć buty o szerokiej cholewce do spódnicy lub sukienki to pamiętaj, by była ona obcisła. Rozszerzana czy uszyta na planie koła wygląda niekorzystnie z szerokimi butami. Stosuj więc zasadę przeciwności: buty obcisłe dobrze będą wyglądały z szerokimi ubraniami i odwrotnie. Proste, a robi dużą różnicę. Shutterstock.com Podziel się Rodzaj sukienki

Miniówka, która swoją pozycję legendy zyskała już w latach 60., teraz noszona jest przez kobiety bez względu na okazję i wiek. Pasuje do niej większość butów. Z tymi o płaskiej podeszwie wygląda dziewczęco i uroczo, a z obcasami seksownie i odważnie. Jedynym typem, który wypada w tej sytuacji niekorzystnie, są szerokie, mocne botki - skracają nogę i sprawiają wrażenie ciężkich. Mogą sobie na nie pozwolić jedynie właścicielki bardzo długich i szczupłych nóg. Spódnica i sukienka za kolano skracają nogi już samym krojem. Na szczęście istnieje prosty sposób, by proporcje zostały zachowane. Twoje nogi będą wyglądały atrakcyjnie, jeśli do takiej długości ubrania dobierzesz buty na obcasie czy koturnie. W zależności od tego, jak dobrze radzisz sobie na "wysokościach", wybierz odpowiedni dla siebie obcas. Jeśli nie czujesz się komfortowo i wygodnie, zdecyduj się na bardziej stabilne i modne koturny, w których bez problemu spędzisz cały dzień. iStock.com Podziel się Najtrudniejszą do wystylizowania długością jest ta do kostek. Sama w sobie często powoduje, że sylwetka wygląda na przeciążoną. W jej przypadku wszystko zależy od kroju ubrania. Jeśli sukienka czy spódnica posiada rozporek, masz większe pole do popisu - możesz założyć nawet krótkie botki lub sztyblety, ponieważ rozporek odsłoni nogę. Jeśli krój go nie posiada, załóż buty nie wyższe niż za kostkę, najlepiej na obcasie, nawet niewielkim. Całkowicie zrezygnuj z koturnów i z kozaków, by optycznie nie dodać sobie kilogramów. Bez względu na krój sukienki czy spodni, które masz zamiar założyć, zawsze wybieraj modele przylegające do kostki. W ten sposób nie tylko sprawisz, że nogi będą zgrabniejsze ale i optycznie dłuższe. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne