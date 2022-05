Jak dobrać fason sukienki do sylwetki?

Różne typy sylwetek, różne oblicza kobiecości

Z łatwością dobierać ubrania do swojej figury, by zawsze wyglądać zjawiskowo – to umiejętność, którą chciałaby zdobyć niejedna kobieta. Pomóc w tym mogą podziały kobiecych sylwetek. Najbardziej znany to podział na: klepsydry, gruszki, jabłka, stożki i sylwetki modelkowe. Opiera się on na określeniu proporcji pomiędzy obwodem bioder i ramion, jednak uwzględnia również wcięcie w talii, szczupłość nóg oraz ogólną posturę. W zależności od tego, który obszar ciała – górny czy dolny - odznacza się bardziej, można określić swój typ figury. Wiedza o tym, jaki typ sylwetki posiadamy to pierwszy krok do tego, by podejmować trafniejsze stylizacyjne decyzje. Niżej skupimy się na najbardziej popularnych trzech rodzajach figury.