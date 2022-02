Jak dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza?

Odpowiedni rozmiar stanika, a także jego rodzaj, powinno dobierać się w oparciu nie tylko o wielkość samej miseczki, ale również obwód pod biustem, a nawet rodzaj materiału wykorzystanego do stworzenia tego elementu garderoby. Inaczej dopasowuje się modele przeznaczone do uprawiania sposób, a inaczej - te do noszenia na co dzień. Dobierając odpowiedni rozmiar biustonosza, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty lub skorzystać z niezawodnych metod, które pozwolą na dopasowanie tego elementu garderoby do potrzeb.