Jak dodać objętości włosom cienkim? Wykorzystaj domowe sposoby dla piękna

Dodanie objętości włosom cienkim to dla niektórych osób spore wyzwanie. Na szczęście możesz wykorzystać proste sposoby na to, aby w pełni cieszyć się nie tylko dużą objętością pasm, ale także nienaganną fryzurą. Długie i cienkie włosy wymagają użycia wielu domowych metod, które świetnie sprawdzą się przy tego typu zadaniach. Jak w takim razie nadać objętość włosom?

Jak dodać objętości włosom cienkim – domowe metody

Chcąc zwiększyć lub nadać włosom cienkim objętości, warto pomyśleć o domowych metodach, które wspaniale odbiją pasma u nasady. Pierwszą z nich jest skorzystanie z suszenia włosów głową do dołu – od razu zauważysz, że pasma nieco się uniosą. Równie ciekawym pomysłem jest zastosowanie skrobi ziemniaczanej działającej jeszcze lepiej niż suchy szampon . Możesz także wypróbować maseczki z siemienia lnianego , czyli wręcz idealnego sposobu na nadanie objętości włosom cienkim. Wystarczy, że pół szklanki siemienia lnianego wymieszasz z połową szklanki mleka i łyżeczką oleju z awokado. Powstałą papkę rozprowadź równomiernie na włosy i pozostaw na 20 minut . Następnie spłucz letnią wodą i ciesz się wspaniałymi efektami.

Jak dodać objętości włosom cienkim – inne sposoby

Oprócz prostych metod na nadanie objętości włosom cienkim, równie skuteczną metodą jest skorzystanie z odpowiedniej koloryzacji. Ombre jako stopniowe rozjaśnianie włosów ku końcom, stworzy efekt optycznego pogrubienia pasm. Możesz także pomyśleć o refleksach zbliżonych kolorem do naturalnych włosów – wówczas osiągniesz bardzo naturalny efekt. Metodą na chwilowe zwiększenie objętości włosom cienkim są pudry przeznaczone od tego celu, ale staraj się nie korzystać z tej metody zbyt często, ponieważ możesz podrażnić skórę głowy. Przy cienkich włosach pomocne są także wałki , które finalnie oprócz burzy loków zapewnią także lekkość całej fryzurze.

Jak dodać objętości włosom cienkim – odżywiaj od wewnątrz

Do nadania objętości włosom cienkim przyda się suplementacja, ale przede wszystkim zbilansowana dieta. Jedz dużo warzyw i owoców bogatych w cenne minerały oraz stosuj preparaty o naturalnym składzie, które uzupełnią porcję potrzebnych składników dla włosów. Nadanie objętości włosom cienkim jest także możliwe dzięki różnego rodzajom wcierkom – często brak burzy włosów może wynikać z ich wypadania. Odpowiedni tryb życia połączony z bogatą w witaminy dietą oraz suplementacja minerałów to klucz do sukcesu w przypadku nadania objętości włosom cienkim.