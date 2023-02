Jak działa pralko-suszarka?

Pralko-suszarka czym różni się od zwykłej pralki?

Jak sama nazwa wskazuje, pralko-suszarka to produkt 2 w 1, który doskonale łączy funkcje obu sprzętów. Zdecydowana większość dostępnych na rynku pralko-suszarek to sprzęt kondensacyjny, którego praca opiera się na zjawisku skraplania się wody. Jak wygląda to w praktyce? Po praniu, sprzęt suszy ubrania gorącym powietrzem, które następnie zamienia się w wodę. Na końcu woda trafia do odpływu lub specjalnego pojemnika. Jak długo trwa suszenie w pralko-suszarce? Oczywiście wiele zależy od sprzętu, wybranego programu oraz materiału, z jakiego wykonana jest odzież. Można jednak przyjąć, że suszenie w pralko-suszarce zajmuje około 60-90 minut.