Jak konturować twarz krok po kroku? Triki Magdaleny Pieczonki

Za pomocą gąbki do makijażu nakładamy puder na brodę, środek nosa i policzki. Zostawiamy na 20 minut i kontynuujemy make-up, a po upływie tego czasy, delikatnie strzepujemy to, co się nie wchłonęło. Warto jednak wiedzieć, że baking wymaga precyzji i doskonałości. To także opcja bardziej do selfie czy na imprezę niż na co dzień.