Jak myć twarz – przydatne porady stworzone z myślą o codziennej pielęgnacji twarzy

Czym tak właściwie jest metoda 4-2-2? Podane cyfry odnoszą się do czasu trwania każdego z etapów. Pierwszy z nich, to 4 minuty poświęcone na masowanie twarzy olejem lub balsamem do demakijażu. Ten czas powinien być przeznaczony na relaksację. Następnym krokiem są dwie minuty, podczas których należy umyć skórę twarzy przy pomocy pianki lub żelu o oczyszczających właściwościach. Mycie to pozwoli na pozbycie się tłustej warstwy pozostawionej na skórze twarzy. Ostatnie dwie minuty to dokładne zmywanie obu produktów z twarzy. Warto zakończyć pielęgnację chłodnym i ciepłym zmywaniem, ponieważ pozwoli to na lepsze ukrwienie skóry twarzy.