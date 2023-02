Jak nadać brwiom wyrazistości - poznaj najlepsze sposoby i metody

Zabieg laminacji brwi

Laminacja brwi to zabieg, który polega na zmiękczeniu i uelastycznieniu włosków. Do przeprowadzenia laminacji brwi potrzebujemy zestaw produktów przeznaczonych do bezpiecznej pracy na skórze. Gotowy zestaw to idealna propozycja na początek, zawiera wszystko co jest potrzebne do wykonania zabiegu. Później możemy zamawiać pojedyncze produkty.