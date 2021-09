Jak narysować kreskę eyelinerem? Praktyczne wskazówki

Precyzyjną kreskę w znacznie łatwiejszy, a równie efektowny sposób zrobimy przy użyciu eyelinera w pisaku. Jeśli do tej pory mieliśmy problem z kreską, to jest to dla nas idealny produkt. Zapewnia świetną trwałość, nie rozmazuje się i nie rozlewa tak, jak ten w formie płynnej. W drogeriach dostępne są eyelinery w pisaku o różnych grubościach. Do malowania kreski cienkiej oraz do wewnętrznego kącika oka najlepiej sprawdzi się kosmetyk z wąską końcówką. Jeśli lubimy nieco bardziej dramatyczny look i grube kreski, postawmy na ten o szerszej średnicy.