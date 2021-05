Jak nosić bluzki koszulowe? Gotowy outfit na lato

Hot trend: bluzki koszulowe z wiązaniem

Na Instagramie królują od pewnego czasu materiały z lamówką lub wycięciem w środkowej części talii. Trzeba przyznać, że jest to dość odważny krój i nie każdy jest gotów pokazać się w takiej odsłonie. Na szczęście istnieją modowe alternatywy, a jednym z nich jest bluzka z wiązaniem u dołu. W jakim odcieniu najlepiej ją nosić? Do jeansów będzie pasować oczywiście biel – z góry odpieramy zarzuty, że jest to kolor nudny i niepraktyczny. Co roku jest on przebojem gorącego lata. Podkreśla opaleniznę i ma w sobie dużą dawkę elegancji. W zestawieniu z jeansowymi szortami, które są pretekstem do pokazania gładkich nóg, koszulowa bluzka będzie prezentować się idealnie. To tego słomiana torba, kapelusz i masywne, złote klapki – gotowe na plażę?