Jak nosić wysokie trampki i z czym je zestawiać?

Trampki za kostkę to jeden z uniwersalnych trendów modowych. Jest to także esencja miejskiego stylu, wygody, a także doskonała baza do streetwearowych, nieformalnych outfitów. Okazuje się, że wysokie trampki świetnie prezentują się zarówno ze spodniami, jak i z sukienką lub spódnicą.

Jak nosić wysokie trampki?

Trampki to obecnie bardzo modne i popularne obuwie, które można nosić zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesiennym. Takie obuwie stworzone jest zarówno dla osób niskich, jak i dla wysokich, przy czym warto pamiętać o tym, że trampki plus spodnie do kostki to rozwiązanie tylko dla wysokich osób, które nie obawiają się tego, że ich sylwetka zostanie w optyczny sposób „skrócona”. Trampki wysokie to element stylizacji, który pojawia się nie tylko u kobiet, lecz także u mężczyzn. Ważne jest zadbanie o to, aby całość outfitu prezentowała się dobrze i modnie. Warto także pamiętać o tym, aby nie nosić wysokich trampek do skarpetek typu „stopki”, ponieważ mogą się one zsunąć i spowodować otarcia.

Zestawienie trampek za kostkę w stylizacjach

W przypadku mężczyzn trampki wysokie powinny być noszone ze spodniami typu rurki lub slim fit. Takie zestawienie prezentuje się bardzo korzystnie i wyszczupla nogi. Panowie, którzy jednak nie są przekonani do wąskich spodni, mogą bez przeszkód zdecydować się na zwyczajne dżinsy lub bojówki. Do tego świetnie pasuje bluza lub koszulka polo. W przypadku pań wybór jest większy, ponieważ trampki za kostkę można zestawiać nie tylko ze spodniami, ale także spódnicami i sukienkami. Jeśli chodzi o spodnie, to do trampek najlepiej dobrać wąskie rurki w kolorze zbliżonym do obuwia. Taki zabieg sprawia, że nogi są optycznie wyszczuplone i całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Można także zdecydować się na połączenie spodni kulotów lub dzwonów z trampkami za kostkę na platformie lub obcasie. Jest to kobiece, wygodne i modne zestawienie. Panie, które chcą ubrać spódnicę lub sukienkę, powinny wybierać długość przed kolano lub sięgającą aż do kostek. Najmniej korzystnie prezentują się spódnice i sukienki, które sięgają za kolano lub do połowy łydki, ponieważ w ten sposób nogi wyglądają na krótsze niż w rzeczywistości. Buty można połączyć z rajstopami w tym samym kolorze, co sprawi, że optycznie sylwetka zostanie wydłużona.