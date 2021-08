Jak odzyskać blask farbowanych włosów? Pielęgnacja włosów zniszczonych!

To kosmetyk przeznaczony do włosów farbowanych i zniszczonych. Co więcej, bazuje on na naturalnych składnikach - w składzie ma aż 97% substancji pochodzenia naturalnego. Zaliczyć można do nich m.in. aminokwasy sojowe, ekstrakt z kokosa oraz sok z liści aloesu. Szampon do włosów zniszczonych Neboa zapewnia rewitalizację i wzmocnienie. Polecany jest do włosów średnio i wysokoporowatych.