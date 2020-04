Jak odżywić zniszczone włosy? Domowe sposoby

Czas izolacji to świetny moment, by zadbać o swoje włosy. Na co dzień nie mamy na to czasu, więc warto wykorzystać obecną sytuację. A gdy skończy się pandemia, olśnisz znajomych nową fryzurą. Zatem, jak odżywić zniszczone włosy, by odzyskały dobrą kondycję? Oto kilka porad.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zadbaj o włosy podczas kwarantanny (Pixabay)