Jak poradzić sobie z bolesnymi miesiączkami?

Jakie są przyczyny bolesnych miesiączek?

Bóle menstruacyjne a leki przeciwbólowe

Na silne bóle menstruacyjne zalecane są leki przeciwbólowe. Kobieta może sięgnąć po środki, które są dostępne bez recepty. Zwykle zawierają one niską dawkę substancji czynnej, dzięki czemu ryzyko wystąpienia powikłań jest niewielkie. Należy jednak pamiętać, aby przed użyciem przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. W razie wątpliwości można skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nigdy nie można brać leku, co do którego pojawiają się wątpliwości (np. dotyczące przeciwwskazań).

Na bóle miesiączkowe sprawdzają się środki przeciwbólowe, które należą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ich skuteczność bierze się ze zdolności do blokowania syntezy prostaglandyn – hormonów odpowiedzialnych za procesy zapalne w mięśniach miednicy w czasie menstruacji. Wykazano także, że przyczyniają się one do zmniejszenia napięcia i skurczów macicy, co przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Przykładem NLPZ są leki, które mają w składzie ketoprofen.