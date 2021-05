Jak prać i suszyć buty – praktyczny poradnik

Temperaturę ustaw na niską – najlepiej 30°C, czasem 40°C, jeśli pozwala na to oznaczenie na etykiecie. Liczba obrotów także powinna być jak najniższa, maksymalnie 400 obrotów na minutę, ponieważ zapewnia to ochronę butów przed uszkodzeniem. Optymalny czas prania to ok. 30-40 minut przy użyciu niewielkiej ilości proszku do prania. Zabezpiecz obuwie, wkładając je do specjalnego woreczka – np. tego przeznaczonego do prania bielizny – jeśli go nie masz, włóż dodatkowo do pralki koc lub ręczniki. Chodzi o to, by buty nie poruszały się luzem po całym bębnie, obijając się o ścianki.