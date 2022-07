Jak prostować włosy, by ich nie zniszczyć?

Prostowanie włosów to zabieg, który śmiało można wykonać samemu w domu. Wiele dziewczyn robi to nawet codziennie. Czas trwania takiej stylizacji zależy od kilku różnych czynników, takich jak długość i grubość włosów, a także rodzaj sprzętu, z jakiego korzystamy. Czy można prostować włosy tak, aby ich nie zniszczyć, a jednocześnie cieszyć się pięknym efektem jak w salonie? Tak! Podpowiadamy, w co warto się wyposażyć.