Jak przygotować włosy na jesień i zimę?

Dla naszej fryzury każda zmiana pogody to duże wyzwanie, w szczególności tak wymagający okres jak jesień i zima. Nieodpowiedni materiał czapki, źle dobrane kosmetyki i brak zmian w pielęgnacji w zależności od warunków przynosi często opłakane w skutkach rezultaty, z którymi borykamy się do kolejnych wakacji. Jak uniknąć podstawowych błędów i cieszyć się pięknymi włosami niezależnie od tego co pogoda dla nas przygotowała?