Jak rozpoznać nadwagę u małego dziecka? Nadwaga może mieć źródło już we wczesnym dzieciństwie, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie pomiarów masy ciała i wzrostu malucha. Kalkulator wagi dziecka pomoże Ci ocenić, czy masa ciała Twojej pociechy jest prawidłowa. Jak rozpoznać nadwagę u małego dziecka? (materiały partnera) Oprócz systematycznych pomiarów należy pamiętać, że dzieci czerpią wzorce z zachowań rodziców, dlatego tak istotne jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od wczesnego dzieciństwa. BMI dorosłych a BMI dzieci Nadwaga to nadmiar tkanki tłuszczowej. Często stanowi wstęp do otyłości i sygnał, że należy przyjrzeć się nawykom żywieniowym. Do określenia, czy masa ciała dorosłego człowieka jest prawidłowa, czy jednak mamy do czynienia z nadwagą lub otyłością, najczęściej stosuje się tzw. wskaźnik BMI, czyli stosunek masy ciała do wzrostu. Standardowo wylicza się go za pomocą prostego wzoru, gdzie masę ciała w kilogramach dzieli się przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. W przypadku dziecka kwestię masy ciała ocenia się trochę inaczej – uwzględnia się bowiem dodatkowe czynniki, takie jak np. wiek czy płeć (u dorosłych BMI jest niezależne od tych czynników). Przyrost masy ciała jest jednym z najważniejszych wyznaczników prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego warto dokonywać regularnych pomiarów, aby na bieżąco monitorować rozwój danych cech swojego malucha. Przyrost masy ciała możesz sprawdzać samodzielnie za pomocą siatek centylowych lub w kalkulatorze wagi dziecka. Pomoc dla rodzica – kalkulator masy ciała dziecka Chcąc ocenić, czy Twoje dziecko ma prawidłową masę ciała, możesz skorzystać z prostego w użyciu narzędzia, jakim jest kalkulator wagi dziecka. Najważniejsze jest wykonanie prawidłowych pomiarów: wzrostu – dziecko umiejące stać, zmierz w pozycji pionowej; natomiast malucha, który jeszcze nie nabył tej umiejętności, zmierz następująco: od czubka głowy do bioder, od bioder do kolan, od kolan do stóp i podsumuj wyniki;

masy ciała – możesz wykorzystać zwykłą wagę domową lub zainwestować w taką dedykowaną małym dzieciom – najważniejsze, by dawała dokładne pomiary; chcąc porównywać wyniki w poszczególnych okresach, dokonuj pomiarów masy ciała o takiej samej porze i za każdym razem za pomocą tego samego urządzenia. Po dokonaniu pomiarów wzrostu i masy ciała, w kalkulatorze masy ciała dziecka wystarczy wybrać płeć malucha i jego wiek w miesiącach. Po wprowadzeniu niezbędnych danych otrzymasz wynik, czyli BMI Twojego dziecka. Jednocześnie każdorazowo podczas bilansu zdrowia dziecka lekarz pediatra zmierzy i zważy Twojego malucha oraz oceni wskaźnik jego masy ciała. W kwestii odżywiania możesz zasięgnąć porady również u specjalisty do spraw żywności i żywienia człowieka. To, czy dzieci rozwijają się prawidłowo, ocenia się na podstawie siatek centylowych – wykresów, pozwalających określić dynamikę rozwoju niektórych cech dziecka. W kwestii masy ciała – uznaje się, że wskaźnik BMI do 84. centyla jest prawidłowy, jeśli znajduje się między 85. a 94. centylem – mamy do czynienia z nadwagą, a powyżej 95. centyla – z otyłością[1]. Przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci Dla prawidłowego rozwoju organizmu potrzebne są produkty pełnowartościowe, bogate w witaminy, składniki mineralne i odżywcze. Wiele dzieci zbyt często otrzymuje przekąski pomiędzy posiłkami. Wypicie słodkiego napoju lub zjedzenie kilku ciasteczek z pewnością spowoduje, iż dziecko nie zje w całości normalnego posiłku, ponieważ po prostu nie będzie głodne. Nadwadze i otyłości sprzyja także brak ruchu. Jeśli ulubionym sportem rodziców jest oglądanie w telewizji meczów piłki nożnej lub seriali, istnieje małe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie w przyszłości marzyło o dodatkowych zajęciach koszykówki lub nauce pływania. Kształtowanie prawidłowe nawyków u małego dziecka To rodzice kształtują nawyki u dziecka, dlatego tak ważne jest, aby swoją postawą wskazywali istotę i wagę prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Najważniejsze jest podawanie dziecku pełnowartościowych produktów. Przecier marchewkowy dla malucha czy odpowiednio zbilansowane obiadki w słoiczkach dla troszkę starszego dziecka to świetne propozycje dla Twojej pociechy. Wszystkie produkty zawarte w słoiczkach są bezpieczne – przechodzą rygorystyczne testy i muszą spełniać normy dotyczące jakości produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Oczywiście możesz proponować maluchowi także świeże warzywa i owoce – o ile pochodzą z Twojego ogródka lub sprawdzonego dostawcy. Pamiętaj też o podawaniu wody, aby dziecko w przyszłości chętniej po nią sięgało. Nie zapominaj również o ruchu – im więcej aktywności fizycznej będzie wykazywał Twój maluch, tym większe prawdopodobieństwo, że jego BMI, obliczane na kalkulatorze masy ciała dziecka, będzie mieściło się w normie. [1] https://www.bebiklub.pl/rozwoj-dziecka/zdrowie-dziecka/otylosc-i-nadwaga-u-dzieci-jak-leczyc