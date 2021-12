Jak słodkie pomaga w te Święta?

Świąteczne przygotowanie deserów, wspólne dekorowanie pierniczków czy własnoręcznie wykonane prezenty dla najbliższych – niemal każdy z nas czeka na te ciepłe, rodzinne momenty. Wie o tym marka Diamant, która ponownie przybliża nas do tych chwil zachęcając nie tylko do słodkich, kulinarnych wariacji, ale i do wsparcia dzieci i młodzieży pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.