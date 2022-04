Jak uczyć dziecko ekoempatii? Poznaj praktyczne wskazówki

1 200 000 dzieci uczy się dbać o naturę z Kubusiem

Doświadczanie i eksperymentowanie to coś, co dzieci uwielbiają w każdym wieku. To jedne z najefektywniejszych metod nauczania. Okazje do tego nadarzają się nie tylko w domu, ale także w szkole czy w przedszkolu – podczas zajęć edukacyjnych. To bardzo ważne, aby dorośli pamiętali, że poprzez korzystanie z działań projektowych mają realny wpływ na zakres nauczania. System szkolny daje możliwość udziału w programach edukacyjnych kierowanych do najmłodszych – również takich, które uczą ekologii.