Jak urządzić rustykalną kuchnię? Pomoże odpowiednie wyposażenie!

Ale wygląd to nie wszystko – wybrane urządzenie powinno także spełniać nasze oczekiwania pod względem działania. Ci, którzy szczególnie zwracają uwagę na czystość, z pewnością docenią funkcję katalitycznego czyszczenia, która jest dostępna właśnie w piekarniku z linii Rococo. O równomierne pieczenie zadba wentylator UltraFanPlus, z kolei dzięki komorze XXL z łatwością przygotujesz posiłek dla wielu osób za jednym zamachem. A jeśli wspólnie z rodziną i znajomymi chcecie usiąść przy stole i zjeść prostą, ale jakże wyjątkową potrawę, jaką jest pizza, z pewnością pokochacie funkcję przeznaczoną właśnie do jej pieczenia. Chrupiące brzegi i idealnie wypieczone ciasto będzie przywodzić na myśl spokojny, słoneczny dzień we Włoszech!