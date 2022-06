Jak w 4 prostych krokach nauczyć dziecko bezpiecznego zachowania na drodze?

Dzieci mogą (i powinny!) uczyć się bezpieczeństwa przy każdej możliwej okazji

Z myślą o nauce dzieci bezpieczeństwa działa Akademia Bezpiecznego Puchatka. To ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w pięciu strefach: na drodze, w domu, w szkole, w internecie, a także w relacji z rówieśnikami. To projekt, który już od 13 lat pomaga najmłodszym radzić sobie z trudnymi sytuacjami na co dzień, w tym jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i z powrotem. Do tej pory w programie wzięło udział już prawie 3 mln dzieci z całej Polski, a zapisy do kolejnej edycji ruszą już we wrześniu. Akcja wspierana jest przez ekspertów oraz uznane instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego i edukacji – Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem obejmują Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.