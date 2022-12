Jak właściwie komponować jadłospis niemowlęcia? Mamy odpowiedź eksperta

Odpowiedni moment na nowe pokarmy

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemowlę powinno być karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia[1]. W tym czasie nie ma potrzeby podawania niemowlęciu żadnych innych pokarmów i płynów – chyba że pediatra zaleci stosowanie określonych suplementów lub leków. Po tym okresie przychodzi moment na stopniowe wprowadzanie do diety pokarmów uzupełniających (przy kontynuowaniu karmienia piersią bądź mlekiem modyfikowanym). Rozszerzanie jadłospisu powinno nastąpić nie wcześniej niż w 17. tygodniu życia (początek 5. miesiąca) i nie później niż w 26. tygodniu (początek 7. miesiąca)[2]. Jest to konieczne ze względu na coraz większe zapotrzebowanie młodego organizmu na energię, białko, składniki mineralne czy witaminy. Urozmaicanie jadłospisu przygotowuje również malucha do otwartości na różnorodne smaki w przyszłości.