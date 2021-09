Jak wybrać i nałożyć samoopalacz do ciała? Poradnik krok po kroku

Naturalna opalenizna wymaga co najmniej kilkukrotnego przebywania na słońcu, ale w określonych odstępach czasu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy nasza cera jest blada, a mamy np. imprezę okolicznościową, na której chciałybyśmy zaprezentować bardziej śniade ciało. Pojawia się wówczas pytanie, co wtedy? Solarium? By efekt sztucznej opalenizny był zadowalający, również potrzeba systematyczności i co najmniej kilku wizyty w solarium. Dlatego by w miarę szybko "się opalić", najlepiej sięgnąć do samoopalacz do ciała. Jednak pojawia się fundamentalne pytanie, jak wybrać samoopalacz, by ten produkt nie pozostawił na ciele nieestetycznych smug, a także był odpowiednio dobrany kolorem do naszej naturalnej karnacji. Pamiętajmy, że zbyt duża różnica kolorystyki od razu będzie widoczna i może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego.